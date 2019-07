60mila euro per la sistemazione delle sponde del Naviglio

È stato approvato dal Consiglio regionale un emendamento all’assestamento di bilancio, presentato dalla Lega, per stanziare 60mila euro a favore del completamento di interventi già programmati di riqualificazione delle sponde del Naviglio Grande.



Non una cifra gigantesca, va detto, se si confronta con l’estensione complessiva del canale, cinquanta km da Lonate a Milano. È comunque qualcosa: «Lo stanziamento approvato dal Consiglio – ha spiegato l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi – è utile per intervenire su una situazione specifica che riguarda un tratto del Naviglio Grande. I nostri sforzi proseguono nella direzione di garantire sicurezza, decoro e fruibilità dei Navigli lombardi».

«Regione Lombardia – ha proseguito Terzi – continua a investire nella riqualificazione e valorizzazione dei Navigli, tra sistemazione delle sponde, recupero delle conche, progettualità e opere connesse al rilancio di questo tesoro lombardo. I Navigli sono parte della nostra storia e, non dimentichiamolo, costituiscono un’opportunità di sviluppo dal punto di vista turistico e imprenditoriale».

Negli ultimi dieci anni sono stati significativi gli interventi effettuati sulle sponde, anche per la messa in sicurezza, soprattutto dopo incidenti mortali che hanno coinvolto ciclisti e pedoni che percorrevano l’alzaia (l’ultimo episodio a Robecco sul Naviglio).