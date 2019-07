Merenda con storie sul prato del giardino

“Michela Prando racconta…” è lo spunto per il terzo appuntamento di “Merenda con storie sul prato” proposte dalla psicoterapeuta Mariella Saletti a tutti i bambini per giovedì 11 luglio, alle ore 16, nel suo giardino di via Virgilio 4, a Brinzio.

“Leggere e raccontare storie e fiabe nella natura …quale incantevole modo per dare vita al mondo interiore del bambino”, si legge nell’invito all’iniziativa che propone una partecipazione libera per tutti i bambini (età consigliata dai 5 agli 8 anni).

L’ultima “Merenda con storie sul prato” sarà sabato 20 luglio, stesso posto stessa ora, con “Paola Pucci racconta…”.

In caso di pioggia la lettura si svolgerà in un salone.

Per info e prenotazioni scrivere a mariellasaletti@gmail.com oppure 339 3894974.