Ai domiciliari, ma i carabinieri non lo trovano a casa: arrestato per evasione

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri di Sesto Calende, mentre in servizio di pattuglia stavano effettuando i regolari controlli ai soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, hanno bussato in casa di un pluripregiudicato italiano di 46 anni con numerosi precedenti penali per furto, ricettazione e reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma non hanno trovato nessuno.

Dal momento che la convivente dell’uomo ha riferito ai militari di non sapere dove fosse il proprio compagno che non era assolutamente autorizzato ad uscire di casa in quell’orario, sono immediatamente partite le ricerche nell’ambito dell’intera Compagnia carabinieri di

Gallarate.

Dopo circa due ore l’uomo ha telefonato in caserma dicendo di essersi assentato per cinque minuti ma di aver fatto un pericoloso incidente con la bicicletta e di essere vivo per miracolo. I Carabinieri, insospettitisi dalla versione fornita dal malvivente, sono immediatamente andati a casa a verificare le sue condizioni di salute, ma lo hanno trovato in perfetta forma. L’uomo è stato quindi tratto in arresto per il reato di evasione, in attesa di celebrare questa mattina il rito direttissimo presso

il Tribunale di Busto Arsizio.