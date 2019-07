Air Italy conferma le rotte sugli Usa e l’Africa

Air Italy ha annunciato oggi l’apertura delle vendite per la stagione estiva 2020 e confermato le destinazioni servite nell’estate 2019, fornendo così un’opportunità di pianificazione tempestiva, sia per gli operatori, sia per il pubblico. A partire dal 29 marzo 2020 riprenderanno i voli per Los Angeles, San Francisco e Toronto, dimostrando il rafforzamento del vettore sul Nord America, in aggiunta alle rotte annuali su New York e Miami.

Oltre alle rotte di cui sopra, vengono riconfermate tutte le attuali destinazioni sull’ Africa (Il Cairo, Dakar, Accra, Lagos e Sharm el Sheikh) e i voli interni multi-frequenza giornaliera (fra Milano Malpensa e Roma, Napoli, Palermo, Catania, Lamezia Terme, Cagliari e Olbia), in connessione con la rete internazionale.

«Grazie agli eccellenti risultati registrati sul nostro network nel corso del 2019, siamo molto orgogliosi di poter annunciare l’inizio delle vendite per l’anno 2020, garantendo la copertura dell’intera rete per la prossima estate», ha dichiarato Rossen Dimitrov, Chief Operating Officer. «Questo dimostra il nostro impegno verso il mercato nazionale e internazionale, la nostra strategia in termini di network e il nostro desiderio di migliorare ancora una volta l’esperienza di viaggio dei nostri passeggeri, anche dando loro l’opportunità di pianificare in anticipo le nostre destinazioni più richieste».

Milano Malpensa rimane al centro del network 2020 di Air Italy, con oltre 170 frequenze settimanali sull’hub, 26 delle quali per il Nord America:

Milano Malpensa – New York: giornaliero annuale

Milano Malpensa – Miami: 5 frequenze settimanali annuali

Milano Malpensa – Los Angeles: 4 frequenze settimanali nella stagione estiva

Milano Malpensa – San Francisco: 4 frequenze settimanali nella stagione estiva

Milano Malpensa – Toronto: 6 frequenze settimanali nella stagione estiva

Durante la stagione invernale 2019/2020 la compagnia aerea opererà nuove destinazioni stagionali di lungo raggio come le Maldive – rotta presidiata fino alla fine delle vacanze di Pasqua 2020 – Mombasa e Zanzibar. Le nuove rotte di cui sopra saranno lanciate il prossimo ottobre 2019 e saranno operate da A330-200 di Air Italy, sostituendo per il periodo autunno-inverno i collegamenti con Los Angeles, San Francisco e Toronto.