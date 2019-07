Al cinema Grassi due film per ricordare l’allunaggio

Il Gruppo Astronomico Tradatese in occasione della ricorrenza del 50esimo anniversario del primo uomo sulla Luna ha organizzato per sabato 6 luglio, alle ore 20.30, e sabato 13 luglio, alle ore 20,30, presso il cinema Grassi di Tradate, ingresso gratuito, la proiezione di due film relativi alla gara spaziale che poi ha portato l’uomo sulla Luna;

rispettivamente i film sono:

Cielo d’ottobre (6 luglio)

CIELO D’OTTOBRE ( October Sky, USA, 1999, di Joe Johnston, con con Jake Gyllenhaal, Chris Cooper, Laura Dern) è ambientato nell’ottobre 1957, quando l’Unione Sovietica invia nello spazio il primo satellite artificiale, lo Sputnik. Il film racconta la storia di un ragazzo americano – destinato a diventare un minatore – che si innamora del cielo e dello spazio proprio grazie allo Sputnik e che riesce a realizzare il “sogno impossibile” di diventare un ingegnere aerospaziale.

Uomini veri (13 luglio)

UOMINI VERI ( The Right Stuff, U.S.A., 1983, di Philip Kaufman, con Ed Harris, Sam Shepard, Fred Ward, Dennis Quaid, Scott Glenn, tratto dall’opera “ La stoffa giusta” scritta da Tom Wolfe, è la storia dei primi 7 astronauti selezionati dalla NASA per andare nello spazio. Il film inizia da quando “Chuck” Yeager supera, per la prima volta, il muro del suono (Mach 1) il 14 ottobre 1947 e si conclude con l’ultimo volo del Progetto “Mercury” effettuato da Gordon Cooper nel maggio del 1963.