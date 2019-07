Al Sociale arriva “Selfie”, il film girato con il telefonino

Un film girato con il telefonino, dove i protagonisti si riprendono per raccontare la loro storia. Il pluripremiato “Selfie” verrà proiettato al Cinema Sociale di Luino venerdì 12 luglio, alle 21 e per l’occasione sarà presente il regista, Agostino Ferrente. Sarò lui a presentare il film e a partecipare al dibattito con il pubblico.

La nascita della pellicole infatti, è molto particolare. Il film vede come protagonisti Alessandro e Pietro, due sedicenni che vivono nel Rione Traiano di Napoli dove, nell’estate del 2014 Davide Bifolco, anche lui sedicenne, morì ucciso da un carabiniere che lo inseguiva avendolo scambiato per un latitante. I due sono amici inseparabili. Alessandro ha trovato un lavoro da cameriere in un bar mentre Pietro, che ha studiato per diventarlo, cerca un posto da parrucchiere. I due hanno accettato la proposta del regista di riprendersi con un iPhone raccontando così la loro quotidianità di ragazzi come tanti altri nel mondo.

Il regista ha incontrato il protagonista mentre chiacchierava con il padre di Davide Bifolco, dentro da un bar. Alessandro, coetaneo della vittima, stava per finire il turno per andare ad una processione e il regista gli ha dato il suo i Phone per riprendere se stesso e la processione. Da quel piccolo spezzone è uscito questo piccolo capolavoro che sta facendo incetta di premi.

La proiezione sarà alle ore 21.