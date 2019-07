Al via la nuova stagione delle Azalee: presentata la squadra e la collaborazione con l’Fbc Saronno

Entusiasmo, voglia di migliorarsi e tanto tanto orgoglio per una storia decennale che non vuole fermarsi: questa è stata l’atmosfera in cui si è svolta la presentazione ufficiale della squadra per la prossima stagione 2019/2020 delle Azalee di Gallarate.

Tanti gli ospiti presenti, ma poche le parole necessarie per esprimere la soddisfazione di iniziare un nuovo percorso con tanti arrivi ed energie fresche: in campo sono diversi gli arrivi a rinforzare la rosa, unendo l’esperienza delle giocatrici più mature alla vivacità di nuove giovani calciatrici.

In panchina si celebra un grande ritorno, quello di Dolores Prestifilippo, alla guida della prima squadra che militerà nuovamente in serie C.

A livello dirigenziale un team di spessore guiderà la società attraverso una nuova importante stagione calcistica, assicurando il buon esito della collaborazione con l’Fbc Saronno che potrebbe portare a grandi risultati in un prossimo futuro.

Al presidente delle Azalee Ugo Tomaselli l’onore di “aprire le danze” della serata, ricordando i traguardi raggiunti finora e augurando alla società e a tutte le ragazze l’avvio di una stagione migliore e sempre più ricca di soddisfazioni. Successivamente gli interventi del presidente onorario delle Azalee Aldo Simeoni, del presidente del Saronno Simone Sartori e infine dell’Assessore allo sport Claudia Mazzetti.

Con un caloroso benvenuto alle nuove giocatrici e un sentito ringraziamento a tutti coloro che ogni giorno sostengono la società e le squadre di tutti i settori, sacrificandosi per ottenere risultati sempre più alti, si è chiusa la presentazione ufficiale, dando formalmente il via alla nuova stagione.