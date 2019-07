Al volante ubriaco. Fermato dalla polizia locale

Ancora un ubriaco al volante, fuori controllo. L’uomo è stato fermato grazie all’intervento della polizia locale e grazie alla segnalazione di un gruppo di cittadini. È il secondo episodio nel giro di pochi giorni. Dopo quello di settimana scorsa alla Moriggia, il cui epilogo è stato il fermo di uno straniero, stesso copione l’altra sera ai Ronchi.

Un’auto a folle velocità intorno alle 21 ha iniziato a seminare il panico, procedendo contromano e zizzagando lungo le strade del quartiere. La pattuglia della polizia locale è subito intervenuta, allertata da alcuni cittadini che hanno riportato con estrema precisione il modello, i colore e il numero di targa del veicolo.

L’automobilista, un italiano quarantenne, è stato rintracciato in pochi minuti: l’uomo è stato sottoposto ad alcol-test, il cui risultata confermava un’assunzione di sostanze alcoliche ben oltre i limiti. Inevitabile la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il simultaneo ritiro della patente. Dal comando di via Ferraris si sottolinea l’importanza della collaborazione dei cittadini che sempre più spesso non esitano a contattare le forze dell’ordine.