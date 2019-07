Al Woodoo Fest con Jesse The Faccio, ecco l’intervista

Jesse the Faccio è un progetto solista che mischia sonorità lo-fi di stampo nord-americano con il cantautorato italiano. Intimo e semplice, malinconico ma vivace. Dopo essersi fatto notare con i primi due singoli “L.N.C.A.P.” e “19.90”, il 19 ottobre è uscito per le etichette unite Mattonella Records, Dischi Sotterranei, Wooden Haus e Pioggia Rossa Dischi il disco d’esordio “I Soldi per New York”.

Lo abbiamo incontrato in occasione del Woodoo Festival di Cassano Magnago, ecco cosa ci ha raccontato.

