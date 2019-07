Anche la piscina di Saronno aderisce al progetto sulla mobilità elettrica

Prende forma il progetto sulla mobilità elettrica saronnese con grandi novità e appuntamenti previsti in autunno, e anche i centri di aggregazione sportiva di Saronno Servizi Ssd si dotano di servizi “green” per contribuire a ridurre le emissioni in una città ad alta densità di inquinamento. Ed ecco che prende forma una nuova iniziativa sostenibile: è gia stata messa a disposizione nei giorni scorsi una vettura utilitaria del circuito di car sharing E-VAI (gruppo Ferrovie Nord Milano) e posizionata davanti alla Piscina Di Via Miola 5 per gli spostamenti del personale tecnico di servizio, con l’obiettivo di contribuire all’adozione di vetture a zero emissioni inquinanti durante tutti i percorsi dall’impianto sportivo a zone limitrofe per la ricarica di materiali, per allestimenti e approvvigionamenti di forniture e gestione del magazzino.

Un’iniziativa che ha l’intenzione di essere estesa anche a tutti gli utenti durante i weekend non lavorativi: l’utilitaria elettrica sarà infatti resa disponibile al sabato e alla domenica per prenotazioni a pagamento con una tariffa agevolata per tutti coloro che hanno necessità di effettuare spostamenti e non dispongono di un auto proprietaria. La prenotazione potrà essere effettuata direttamente agli sportelli della reception di via Miola.

«Questo progetto vuole dare seguito alla politica intrapresa da anni da Saronno Servizi SPA che noi della SSD sposiamo pienamente: in linea con gli obiettivi di città evolute e il mandato mondiale di un maggior impegno a sostegno dell’ambiente, anche noi intendiamo contribuire adottando servizi “green” da rendere disponibili alla collettività – ha dichiarato Katia Mantovani, Amministratore Unico di Saronno Servizi SSD -. Un impegno civico ed educativo anche nei confronti di tutti i ragazzi che frequentano la nostra struttura, per contribuire nel nostro piccolo, ad un mondo migliore».

«Viviamo in un villaggio globale dove la condivisione è entrata a far parte di nuovi modelli di sostenibilità: l’erogazione di servizi innovativi per Saronno Servizi S.P.A. passa anche da investimenti che abbiamo un ritorno concreto per la collettività» ha concluso Alberto Canciani, Presidente di Saronno Servizi S.P.A.