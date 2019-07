Arriva l’asfalto nuovo, chiude viale Lombardia

Da martedì 16 luglio prenderanno il via i lavori di asfaltatura di viale Lombardia, lungo il tratto da via Ponchielli a via Costa. La durata complessiva delle opere sarà di circa una settimana.

Nelle zone di lavorazione sarà necessaria la chiusura al transito dei veicoli, eccetto quelli dei residenti.

Si fa presente che gli uffici competenti saranno disponibili per tutta la durata delle opere a fornire chiarimenti al numero 0331/398961.