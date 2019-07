Arrosticini, birra e musica dal vivo: torna la festa della birra a Cavaria

La Pro Loco di Cavaria con Premezzo ha riconfermato la festa della birra, visto il successo della scorsa edizione. L’appuntamento è per venerdì 5 e sabato 6 luglio all’area mercato, inaugurato qualche mese fa.

Durante la serata di venerdì si esibirà dj Panico (Nicola Panza), «uno dei dj più talentuosi e poliedrici del panorama musicale lombardo, che provvederà a movimentare la serata e a scatenare la movida cavariese». Sabato, invece, suoneranno i Those, un gruppo dal repertorio di musica italiana molto variegato, che si estende dagli anni Settanta ai giorni nostri.

La novità di quest’edizione è l’ampliamento del banco gastronomico, aperto in entrambe le serate a partire dalle 19.00 (anche con il servizio d’asporto): tra le proposte la grigliata mista di carne e, direttamente dall’Abruzzo, gli arrosticini di pecora cucinati nell’inconfondibile fornacella. Non mancheranno, poi, panini con salamella, wurstel, senape e crauti e, per restare in tema Oktoberfest, anche i bretzel. Per accontentare tutti i palati, ci saranno cinque varietà di birra, dalla weiss a quella scura.