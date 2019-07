Autista con foglio rosa e passeggero si sostituiscono dopo l’incidente per evitare la sanzione

Dopo un incidente passeggero e guidatore si erano scambiati di posto perché provvisti di solo foglio rosa. Una scelta sbagliata che costerà molto caro alla futura neopatentata.

È successo alle 18 del 18 luglio, quando una pattuglia della polizia locale del Medio Verbano è stata allertata per intervenire a Casalzuigno lungo la strada statale 394 per un incidente stradale con feriti tra un’autovettura ed uno scooter.

Lo scontro, causato dalla mancata precedenza dell’autovettura, ha fatto cadere a terra la conducente di uno scooter che transitava sulla statale con direzione Cittiglio.

Le condizioni della motociclista sembravano stabili ed è stata trasportata in codice giallo presso il pronto soccorso di Varese. Sul posto gli operatori di polizia, come da prassi, avevano sentito i due occupanti dell’autovettura ed il giorno seguente la motociclista.

Sin da subito, alcuni atteggiamenti degli occupanti dell’auto, oltre alle ferite riportate da uno di loro, avevano destato sospetti negli operatori che hanno così deciso di approfondire le indagini rientrati presso il Comando di Cittiglio.

Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza posizionate lungo il percorso compiuto dall’autoveicolo, si è potuto così accertare che alla guida dell’auto vi era la persona che durante i rilievi si era dichiarata passeggera. Convocati entrambi presso il comando di polizia locale nei giorni seguenti, dopo un primo tentativo di riconfermare quanto dichiarato durante i rilievi, avevano ammesso di aver architettato questo stratagemma per eludere gli operatori di polizia.

La motivazione? La conducente dell’autovettura, di giovane età, era in possesso del solo foglio rosa che autorizzava all’esercitazione alla guida. La sanzione amministrativa che viene elevata a chi non rispetta il segnale dare precedenza e cagiona un sinistro stradale con feriti, avrebbe “macchiato” la nuova patente della ragazza e comportato la sospensione della stessa per un periodo di tempo disposto dalla Prefettura competente per territorio.

Conducente e trasportato sono stati quindi denunciati in concorso per il reato di sostituzione di persona (ex art. 494 C.P.) che prevede la pena della reclusione fino al massimo di un anno.