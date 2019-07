Banca Intesa chiude quattro filiali in provincia

Dopo l’annuncio di Ubi Banca di voler chiudere una filiale e nove sportelli in provincia di Varese, arriva quello di Intesa San Paolo che il prossimo 21 settembre chiuderà quattro filiali nel Varesotto.

Le chiusure coinvolgeranno l’agenzia 1 Saronno, Besano, Taino e Golasecca. Nelle chiusure saranno coinvolti circa venti dipendenti che, secondo la Fabi provinciale, verranno trasferiti presso altre sedi. Non molto tempo fa chiuse oltre 10 filiali delle accorpate Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

“A questa situazione – commenta il segretario provinciale della Fabi Alessandro Frontini -va aggiunto che le persone che vanno in pensione o volontariamente si avvicinano al Fondo di sostegno al reddito non vengono sostituite da forze nuove ,nonostante esista uno strumento come il FOC (fondo per l’occupazione) siamo di fronte ad un quadro che vede il territorio perdere tenuta occupazionale”.

“Questo disagio – conclude Frontini – non si riflette solo sugli operatori, oltretutto in questa stessa situazione in Varese e provincia ci sono altre chiusure del Gruppo ubi, ma anche sui clienti, perché così viene meno il servizio di banca di prossimità, che colpisce le persone più anziane. Vero che le banche stanno perseguendo indirizzi nuovi privilegiando le filiali on line e le nuove tecnologie ma tutta questa situazione deve essere ben analizzata in un contesto generale ,con regole ben chiare e soprattutto come abbiamo ribadito nella piattaforma di presentazione, all’interno della trattativa del contratto nazionale per monitorare il fenomeno ed evitare inutili esasperazioni”.