Bettole “affollate”: 82 cavalli in pista nel martedì varesino

Occhi puntati sul “Premio Guido Ermolli” nella seconda riunione stagionale di galoppo all’ippodromo “Le Bettole” in programma questa sera, martedì 9 luglio, a partire dalle 20,05 con conclusione del programma intorno alle 23,20.

La gara clou, posizionata come quinta corsa alle ore 22,10 circa, è una handicap principale per cavalli di 3 anni e oltre e si disputa sulla distanza dei 1.600 metri della pista in erba. Il “Premio Ermolli” è anche, storicamente, uno degli eventi mondani più attesi sulla terrazza d’onore delle Bettole e richiama solitamente anche volti noti esterni al mondo dell’ippica. Undici i cavalli al via con il top weight Amintore, montato da Antonio Fresu, che è indicato anche tra i principali favoriti insieme a Sun Devil (5), Trump’s Magic (3) e Denaar (4).

Nel complesso la riunione di questa sera appare ricchissima dal punto di vista dei cavalli impegnati: ben 82 su un totale di sette appuntamenti. Un numero notevole che migliora quello già interessante di sabato scorso e dimostra come Varese continui a essere un’isola “resistente” nel difficile mondo dell’ippica italiana del giorno d’oggi.

Detto dell’Ermolli, le altre corse sono invece dedicate ad artisti e pittori italiani di gran fama. Si comincia con la prova dedicata agli amatori, il “Premio Vasari” sulla distanza minima dei 1.000 metri della pista in sabbia, si prosegue con una interessante maiden – “Premio Veronese” – sull’erba con 12 femmine a confronto sui 1.600 metri.

Terza corsa è la reclamare “Guido Reni” inserita nel palinsesto nazionale (1.500 metri, erba) alla quale fa seguito il “Premio Bramante” ancora per gentlemen e amazzoni con ben 15 cavalli nelle gabbie.

Dopo il “Premio Ermolli” spazio al “Mantegna” sui 1.600 metri in erba, corsa che prevede anche la possibilità di quarté e quinté (handicap di minima, 14 cavalli) mentre il finale è affidato a una prova dalla dotazione piuttosto ricca, il “Premio Botticelli” da disputarsi sulla distanza più lunga dei 2.250 metri in erba con otto contendenti. Ricordiamo che l’ingresso al galoppo prevede un biglietto dal costo di 5 euro che però dà diritto a una consumazione all’interno delle Bettole.