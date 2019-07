Bioarchitettura in legno

Il legno è un materiale straordinario per l’uso in edilizia e consente la massima libertà di espressione architettonica. Grazie alla sua flessibilità, questa materia prima ben si presta all’utilizzo in diversi contesti architettonici e consente un altissimo livello di personalizzazione: da case private a condomini, da sopraelevazioni ad ampliamenti, dallo stile classico a quello contemporaneo…

Le attuali tecnologie per le costruzioni in legno consentono anche di realizzare case con tetto piano. Utilizzate soprattutto in ambienti caldi, le abitazioni con tetto piano sono particolarmente apprezzate anche alle nostre latitudini dagli amanti dello stile moderno: ne è un ottimo esempio la villa in legno della fotogallery progettata in bioarchitettura dallo studio Ecoarch di Varese e realizzata chiavi in mano da Novellocase , storica azienda italiana con sede produttiva ad Oggiona Santo Stefano.

La terrazza panoramica che si viene a creare sul tetto piano consente ai proprietari di casa di poter godere appieno della splendida vista sul lago di Varese.

Questa villa in legno progettata secondo i principi della bioedilizia, unisce eleganza e linee pulite ai vantaggi di una casa in legno prefabbricata: grazie alla versatilità del legno è possibile realizzare abitazioni con qualunque stile architettonico ed accontentare ogni gusto ed esigenza.

Photo credits: Carola Merello