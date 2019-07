Bison: “Grazie a chi ha scelto Gornate per la Conferenza nazionale dei piccoli Comuni”

Manca davvero poco all’inizio della ‘XIX Conferenza nazionale dei piccoli Comuni’, prevista domani e sabato a Gornate Olona, e in paese l’emozione per l’evento comincia a salire.

Dopo il commento del sindaco Paolino Fedre, è ora il consigliere ed ex primo cittadino Barbara Bison, che durante il suo mandato aveva seguito la fase progettuale del convegno, a voler esprimere la propria soddisfazione per quanto avverrà a Gornate.

«Questo evento bolle in pentola da parecchio tempo. Erano i primi giorni di aprile, ed ero ancora sindaco di Gornate, quando l’Onorevole Matteo bianchi, vice presidente di Anci, mi ha contattata per dirmi che era sua intenzione organizzare l’Assemblea nazionale nel mio paese. Ne sono stata onorata allora, come Sindaco, e lo sono oggi, come Consigliere – racconta Bison, che ripercorre poi i primi step organizzativi – Ho avuto personalmente i primi contatti con i funzionari di Anci, persone squisite che saluto con affetto, ed un primo incontro, per valutare la fattibilità dell’evento. Sono quindi molto felice che Gornate sia stato il luogo prescelto. Anci è una realtà fondamentale per i comuni, sia come supporto, che come portavoce degli amministratori locali. Le due giornate saranno ricche di spunti e confronti, con relatori di alto livello, e la partecipazione di persone eccellenti e stimate quali, tra gli altri, il Presidente di Regione Lombardia avv. Attilio Fontana, l’onorevole Matteo Bianchi, il sotto Sottosegretario del Ministero per l’interno Stefano Candiani e il Presidente della provincia di Varese Emanuele Antonelli. Il mio ringraziamento va a Matteo Bianchi, che ha voluto promuovere Gornate Olona come luogo per l’assemblea. Oltre ad essere l’occasione per un momento di crescita e scambio d’idee tra amministratori locali, è un modo per mettere in luce non solo questo meraviglioso piccolo paese, ma tutta la zona del Seprio, ricca di storia e tradizioni. E ringrazio il Presidente di Anci e tutto lo staff, che con competenza ed impegno ha reso possibile la realizzazione di queste due importanti giornate, alle quali, ovviamente, non vedo l’ora di partecipare».