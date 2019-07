Brebbia festeggia i 90 anni del gruppo Alpini

Fondato nel 1929, il Gruppo alpini di Brebbia festeggerà i 90 anni dalla fondazione sabato 13 luglio e domenica 14. Due giornate tra fanfara, sfilate per le vie del paese, stand gastronomici e musica per celebrare il traguardo raggiunto e ricordare l’alpino Mauro Brebbia.

La manifestazione inizierà sabato 13 luglio alle 15 col ritrovo alla sede degli alpini. Da qui alpini, fanfara e brebbiesi sfileranno verso il monumento dei caduti, dove verrà deposta la corona di fiori e si terranno i discorsi delle autorità. Alle 17.30 sarà celebrata la Santa messa al campo sportivo, mentre alle 18.30 ci sarà lo spettacolo della fanfara di Asso. La prima giornata si concluderà alle 19.30 con appuntamento alla sede degli alpini per la consegna dei gagliardetti e il rinfresco.

Si riprenderà poi domenica 14 luglio alle 12.30 con un pranzo tipico. Alle 19.00 aprirà invece lo stand gastronomico e alle 20.30 comincerà il concerto alpino con il coro della Valtellina presso la palestra delle scuole elementari.

«È un grande onore per l’amministrazione – ha fatto sapere il sindaco di Brebbia Alessandro Magni – poter festeggiare questo importante traguardo raggiunto dalla Sezione gruppo alpini di Brebbia. I nostri alpini hanno saputo conquistare la simpatia e il rispetto della cittadinanza grazie alla loro generosità e vivacità che da sempre li contraddistingue».

IL PROGRAMMA

Sabato 13 luglio

Alle 15.00 Ammassamento presso Sede Alpini, Alzabandiera ,Onore ai Gonfaloni

Alle 15.30 Alpini, Fanfara e Brebbiesi partiranno in sfilata dalla Sede verso il Monumento dei Caduti

Alle 16.00 arrivo al Monumento dei Caduti per deporre le corone ai Caduti , sulla tomba di Mauro Binda e per discorsi autorità Cittadine e Alpine (Tempo 1 ora circa 17.10 )

Alle 17.00 ci spostiamo al vicino Campo Sportivo

Alle 17.30 verrà celebrata la SS Messa al Campo Sportivo da Don Giuseppe

Alle 18.30 avrà inizio la spettacolo della Fanfara di Asso che eseguirà il famoso Carosello

Alle 19.30 si rientrerà in Sede in sfilata

Alle 19.00 Apertura Stand Gastronomico

Domenica 14 luglio

La festa si svolgerà all’interno della Sede Alpina

Alle 12.30 Pranzo Sociale

Alle 19.00 Apertura Stand Gastronomico

Alle 20.30 Chiusura della Festa Gruppo con Concerto Alpino con Coro VALTINELLA