Il Cai Luino festeggia gli 80 anni del Sat Mendrisio alla capanna Leit

Il Cai di Luino sabato 13 e domenica 14 luglio partecipa ai festeggiamenti della Società Alpinistica Ticinese di Mendrisio in occasione del suo 80° di fondazione e propone un fine settimana alla Capanna Leit (2260 metri) in Val Leventina.

Al termine dell’escursione è prevista la cena seguita dalla cerimonia ufficiale per 80°. Per raggiundere la Capanna Leit sono previsti due itinerari uno di media difficoltà l’altro facile. Per informazioni e adesioni contattare Alfredo 320813760

Programma

Itinerario media difficoltà : Ritrovo ore 8.20 presso posteggio ingresso piscina comunale di Luino via Lugano e partenza con mezzi propri ore 8,30 per Dalpe Primo Itinerario: boscobello di Dalpe 1388m – alpe Cadonichino 1750m – passo Venett 2138 – capanna leit 2260m Tempo h.3.15 – dislivello 872 metri – Difficoltà T2

Itinerario facile:

Ritrovo ore 8.20 presso posteggio ingresso piscina comunale di Luino via Lugano e partenza con mezzi propri ore 8,30 per Rodi e salita in funivia al lago di Tremoggio. Itinerario: Rodi (funivia) lago Tremoggio – Cascina Campolungo – Capanna Leit Tempo h 1,30 – Dislivello 430m – Difficoltà T1

Quota Capanna per 1/2 pensione FrSv. 47 o €43-. (cena sabato sera – pernottamento – colazione domenica – sono escluse le bevande della cena) – Funivia FrSv 10 – Si ricorda la prenotazione obbligatoria –

Programma Si ricorda che per motivi organizzativi l’adesione all’escursione deve pervenire entro il giovedì sera che precede la gita Documento valido per l’espatrio – serve bollino autostrada svizzera Abbigliamento e calzature adeguate Escursione gratuita con condivisione spese auto Adesioni e assicurazione: la partecipazione alle escursioni proposte dal CAI Luino è consentita solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici stranieri di cui esiste una reciprocità. Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene fatto obbligo di iscriversi il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 10 comprensiva della polizza assicurativa prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni e Responsabilità Civile, senza la quale non sarà possibile partecipare .

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail escursioni@cailuino.it Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail infopoint@comune.luino.va.it Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it