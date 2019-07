Caos sulla Saronnese, Mirko Rosa si barrica in casa

Caos sulla Saronnese per un uomo barricato in casa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i carabinieri della Compagnia di Legnano e la Polizia Locale. L’uomo che si sarebbe barricato in casa è Mirko Rosa, noto personaggio della zona condannato per reati finanziari in seguito ad un’indagine della Procura di Busto Arsizio sulla sua catena di negozi compro oro.

L’allarme sarebbe partito dai rumori di forti colpi all’interno della sua abitazione. Arrivate sul posto le Forze dell’Ordine hanno intimato all’uomo di aprire ma senza ottenere risposta. Per questo è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco con l’autoscala.

Sembra che proprio questa mattina l’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto eseguire lo sgombero dell’appartamento.

