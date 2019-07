Carrozzerie in fiamme, intervengono i vigili del fuoco

La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 14 è scoppiato un incendio, per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, presso una carrozzeria di via Ala Capelina a Cadenazzo. Le fiamme hanno dapprima interessato quattro auto e una moto. Successivamente hanno parzialmente intaccato le pareti di una vicina baracca contenente anche dei copertoni nonché ulteriori veicoli posteggiati in zona.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della Città di Bellinzona, i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona nonché i pompieri di Cadenazzo e Bellinzona, che stanno provvedendo a domare le fiamme. Non si lamentano feriti. Ingenti per contro i danni materiali. Per consentire le operazioni di soccorso, di sgombero e i rilievi del caso, la strada è stata chiusa. Eventuali testimoni sono invitati a contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.