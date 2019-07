Caserma: sopralluogo dei Carabinieri, la fine dei lavori slitta a fine ottobre

Sopralluogo ufficiale ieri mattina al cantiere per la realizzazione degli alloggi della nuova Caserma dei Carabinieri di Induno Olona, con rappresentanti del Provveditorato Opere pubbliche, dell’Arma regionale e provinciale e con il direttore dei lavori, per fare il punto sui tempi di realizzazione dell’opera, che avrebbe dovuto essere conclusa entro la fine di giugno.

Galleria fotografica Induno Olona - Il cantiere della nuova caserma dei Carabinieri 4 di 13

«Con loro ho potuto visitare la Caserma e il cantiere dove si stanno realizzando gli alloggi, ultimo intervento per completare l’opera – dice il sindaco Marco Cavallin – I lavori hanno subito alcune interruzioni anche per una variante in corso d’opera relativa al tetto. Mi è stato comunicato che il nuovo termine per la fine del cantiere è stato fissato per la fine di ottobre».

Prima di vedere i Carabinieri in via Sangiorgio ci vorrà ancora qualche mese di attesa, dunque, perché dopo la chiusura del cantiere dovranno essere svolti i collaudi statici e tecnici, e solo dopo l’esito favorevole dei collaudi si potrà dare il via ai lavori di allestimento di uffici, alloggi e strutture di servizio.

«I lavori adesso procedono – aggiunge Cavallin – Se il termine del cantiere a fine ottobre sarà rispettato, la nuova caserma dovrebbe essere operativa nei primi mesi del 2020. Intanto ho chiesto che venga effettuata la manutenzione del verde intorno alla struttura e ho nuovamente rinnovato la disponibilità dell’Amministrazione comunale a seguire i lavori perché tutto proceda nel modo più celere».

Tutti gli articoli sulla nuova Caserma dei Carabinieri di Induno Olona