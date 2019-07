Cattaneo: “Con Rossi perdiamo uno dei protagonisti più significativi della politica varesotta”

L’Assessore all’Ambiente e Clima di regione Lombardia Raffaele Cattaneo ricorda il Senatore Gian Pietro Rossi: «Con la scomparsa del Senatore Gian Pietro Rossi la politica varesotta e Busto Arsizio perde uno dei suoi più significativi protagonisti. La sua storia è stata dedita al servizio del bene comune nelle varie responsabilità politiche che ha avuto l’onore di assolvere: Sindaco per sette volte a Busto Arsizio e per tre legislature Senatore della Repubblica».

«Uomo di grande visione, ha saputo leggere con intelligenza i tempi e promuovere molteplici azioni per il bene della sua città e dei nostri territori della provincia di Varese – prosegue nel ricordo Cattaneo – Era orgoglioso di aver ideato il Consorzio ACCAM per la gestione dei rifiuti, di aver sostenuto l’industria cotoniera a Busto Arsizio e di aver partecipato alle discussioni per lo sviluppo dell’area di Malpensa. Orgoglioso della sua appartenenza alla Democrazia Cristiana, ha incarnato fino all’ultimo un modo di far politica incentrato sulla conoscenza e non sull’apparenza. Il tempo di Tangentopoli lo ha allontanato per un po’ di anni dalla politica attiva ma, quando ne è rientrato, con l’assoluzione da ogni accusa, è ripartito dal riproporre innanzitutto nella sua amata città di Busto la presenza di un’area di centro cattolica e moderata – conclude l’Assessore – In questi ultimi anni mi ha donato la sua amicizia personale e l’attenzione al mio percorso politico, non facendomi mancare consigli e critiche, sempre con quella cortesia e sottile ironia che rendevano piacevole stare insieme a lui».