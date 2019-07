C’è un bel pezzo di pallanuoto Busto nella squadra campione del mondo in Corea

È arriva oggi, a Gwangju in Corea del Sud, il quarto titolo mondiale per l’Italia della pallanuoto con il Settebello guidato da mister Sandro Campagna che aggiunge un altro incredibile trofeo alla sua collezione, dopo Berlino ’78, Roma ’94 e Shanghai 2011. L’Italia torna dunque sul gradino più alto del podio a distanza di otto anni dall’ultima volta, con gli azzurri che già avevano conquistato il pass per le Olimpiadi di Tokio 2020 e che ora aggiungo il quarto titolo iridato nella loro bacheca.

È un’Italia a trazione “Mastini” quella che domina e vince 10-5 la finale del Mondiale contro la Spagna, con Campagna che prima dell’avventura iridata aveva convocato Stefano Luongo, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Gianmarco Nicosia (nella foto di apertura), quattro reduci dell’ultima memorabile stagione del sette guidato da mister Baldineti che avrebbero potuto essere anche cinque se solo un guaio fisico non avesse costretto Andrea Fondelli a dare forfait. Due degli eroi odierni Busto Arsizio potrà ritrovarli nella prossima stagione con Vincenzo Dolce e Gianmarco Nicosia che faranno parte del gruppo che dovrà provare a regalare altre gioie ai tifosi del Banco BPM Sport Management Pallanuoto Busto.

«Non posso che fare tantissimi complimenti all’Italia a mister Campagna e a tutti i ragazzi che sono andati in vasca oggi e che hanno riportato il titolo iridiato a casa» dice Sergio Tosi, presidente Banco BPM Sport Management. «Come presidente poi sono ulteriormente contento perché oggi in vasca contro la Spagna c’era anche tantissimo della nostra squadra che nell’ultima stagione ci ha emozionato. Faccio i complimenti a Stefano Luongo, Vincenzo Dolce, Edoardo Nicosia e Gianmarco Nicosia per il titolo conquistato e faccio anche il più grande degli in bocca al lupo, per un pronto recupero, ad Andrea Fondelli che è stato uno dei principali protagonisti della nostra ultima stagione».

Vincenzo Dolce

«Veramente contento per i ragazzi, per l’Italia e lo staff di questa nazionale che ci ha emozionato» aggiunge Gianni Averaimo, Ds della Bpm Sport Management. «Contento ovviamente anche di aver visto in vasca in questo mondiale tanti nostri giocatori. Complimenti a tutti e per me grande soddisfazione di vedere un bel pezzo di Sport Management campione del mondo».