Cena sotto le stelle all’Hotel Palace

Ecco che per tutta l’estate la struttura offre il servizio della “Cena sotto le Stelle” con dieci tavoli (da 2 a 12 persone) sotto al colonnato Liberty ed affacciati sul parco secolare. La proposta prevede un menu alla carta ed è valida per tutte le sere di questa calda estate; in aggiunta, le serate di venerdì, sabato e domenica avranno anche un accompagnamento di musica dal vivo. Qualora le condizioni meteo non consentano il servizio in giardino, il tavolo è garantito nella sala panoramica interna. I prezzi sono assolutamente in linea con molti buoni ristoranti della Città, la cucina è molto rispettosa delle materie prime ed il servizio al tavolo è particolarmente curato.

Altre informazioni utili: il grande parcheggio è gratuito, gli amici a quattro zampe sono ben accolti, naturalmente si può fumare e, per chi non volesse rinunciare al piacere di un buon vino, è possibile decidere di fermarsi a dormire al Grand Hotel con quotazioni molto vantaggiose.