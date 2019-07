Collina San Michele, PD: “Ci siamo sempre opposti alla costruzione”

Arriva dal Partito Democratico di Laveno Mombello e dal Gruppo consiliare di Centrosinistra, la risposta ai consiglieri di minoranza De Bernardi e Giacon. Questi ultimi infatti, hanno inviato una nota rispetto alla questione delle collinetta del San Michele, area interessata da un progetto di costruzione, e rispetto alla questione dei permessi sollevata da Legambiente.

Stasera, mercoledì 31 luglio, in sala consiliare, a Villa Frua si terrà un’assemblea pubblica riguardo alla questione e voluta dalla sezione locale di Lagambiente.

“Il Partito Democratico di Laveno Mombello e il Gruppo consiliare di Centrosinistra, in merito alla iniziativa promossa dalle associazioni Legambiente e Conalpa finalizzata a salvare il bosco situato sulla collina del Forte Castello, esprimono innanzitutto il proprio sincero apprezzamento e un concreto sostegno.

Si legge con meraviglia, invece, il comunicato dei consiglieri di Centrodestra Giancarlo De Bernardi e Graziella Giacon con il quale insistono a proporre la propria verità sulla vicenda, nonostante in passato sia già intervenuta a smentirla anche la giustizia amministrativa.

Non si intende replicare in questa sede alle altre confuse dichiarazioni dei consiglieri di Centrodestra in polemica con Legambiente ma che pure riguardano l’operato delle Amministrazioni di Centrosinistra.

I cittadini lavenesi conoscono già, tuttavia, l’abitudine del Centrodestra di gettare fango. La trasformazione dei terreni boschivi sulla collina del Forte Castello in terreni edificabili è stata sempre contrastata dal Centrosinistra fin dal 2005, quando il TAR Lombardia dichiarò che i terreni allora di proprietà Salvemini non avevano alcun diritto edificatorio. Eppure il Centrodestra (Lega + Forza Italia + indipendenti vari) nel 2012 ha continuato a sostenere il diritto edificatorio fino a inserirlo nel PGT attualmente vigente.

Il bosco può oggi dunque essere trasformato in terreno edificabile e la Comunità Montana Valli del Verbano ha di recente espresso parere favorevole a che il bosco venga tagliato, per far posto a delle palazzine.

Il PD di Laveno Mombello e il Gruppo consiliare di Centrosinistra ribadiscono la loro contrarietà a queste decisioni, si impegneranno a sostenere la salvaguardia del bosco e della integrità della collina del Forte Castello e sono a disposizione ad ogni possibile azione che possa fermare questo pesante attacco all’ambiente appena fuori dal centro di Laveno.

Il Partito Democratico di Laveno Mombello

Il Gruppo consiliare Centrosinistra e lista per Laveno Mombello Cerro”