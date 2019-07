Colpito da una scarica elettrica all’interno di una cabina di trasformazione.

L’incidente si è verificato a Castelseprio, nel pomeriggio di lunedì 15 luglio, intorno alle 15.30.

I vigili del fuoco, insieme ai sanitari di Areu e ai carabinieri della compagnia di Saronno, sono intervenuti in via Molino Zacchetto, per soccorrere una persona. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario. Le indagini sono affidate ai carabinieri.