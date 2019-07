Controlli di polizia: pattuglie a cavallo e in e-bike nei parchi della città

Per una città che è caratterizzata da parchi e ville anche la polizia si è dovuta attrezzare e per coprire la sorveglianza di alcune aree ha utilizzato mezzi “non convenzionali”.

Oggi, martedì 30 luglio, gli agenti della questura varesina hanno pattugliato i giardini estensi, il parco di Villa Mirabello e Piazza Repubblica a bordo di cavalli, delle nuove e-bike e in moto.

Dalla sede di piazza Libertà informano che si tratta di controlli straordinari messi in atto per controllare la maggiore frequentazione dei parchi nella stagione estiva, con maggiore attenzione alle ore serali per garantire maggiore tranquillità a varesini e turisti che scelgono di fare una passeggiata all’aria aperta.