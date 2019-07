Crisi Bossi, Astuti (Pd): “Solidarietà ai lavoratori e alle loro famiglie”

Solidarietà ai lavoratori della Bossi di Saronno licenziati.

A esprimerla è il consigliere regionale Samuele Astuti (Pd).

«Il susseguirsi dei tagli desta serie preoccupazione per il futuro dell’azienda. Si tratta dell’ennesima crisi del settore del commercio, che colpisce il nostro territorio e che inquieta ancora di più perché coinvolge un’azienda storica del saronnese e impone a tutti il dovere di lavorare insieme, governo compreso, per cercare di invertire il trend. L’auspicio è che La Regione metta in campo tutte le risorse e le iniziative volte a trovare soluzioni a una crisi che si fa davvero allarmante. Da parte mia mi impegno fin da ora a coinvolgere gli uffici della Giunta regionale affinché mettano in campo tutti gli strumenti necessari a dare una risposta positiva e concreta ai lavoratori coinvolti».