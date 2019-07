Una domenica alla Badia di San Gemolo tra musica e archeologia

È giunto al termine per il primo semestre dell’anno il programma culturale OperArte 2019 dal titolo “Pietre miliari incanto della Valganna” a cura dell’Associazione Amici della Badia di San Gemola in Ganna.

Domenica 21 luglio ore 17 presso i saloni della Badia di San Gemolo a Ganna si terrà il concerto “Pietre miliari d’in-canto”. Protagonisti sono il soprano Mariella Gernone coinvolta in svariate attività concertistiche per importanti enti musicali spaziando dal Sacro al Profano, dalla musica da camera alla lirica e, al pianoforte Flavio Peconio, vincitore di importanti concorsi pianistici Nazionali ed Internazionali sia da Solista che in formazione da Camera e insegnante di pianoforte principale presso il conservatorio “Niccolò Piccinni “ di Bari. Il concerto accompagnerà in un viaggio tra le musiche di G. Verdi, G. Puccini, L. Ardinti, Di Capua e De Curtis.

A seguire, alle ore 18.15, un’affascinate conferenza a cura di Daria Banchieri dal titolo “La passione della ricerca archeologica di Volfrano Rossi in Valganna”.

Il Lago di Ghirla e il Lago di Torba, accanto al primo più noto, a partire dagli anni ’70 divennero oggetto costante di ricerca sistematica di superficie che permise di scoprire e soprattutto localizzare, una dettagliata mappatura dei rinvenimenti di industria litica, considerata oggi la più importante presenza di Mesolitico Recente del territorio varesino e della Lombardia occidentale. Queste aree furono individuate da Volfrado Rossi, studioso ed esperto di archeologia della Valganna, assieme al Don Mario Frecchiani, appassionato studioso della storia della Valganna nel tempo e fondatore dell’Associazione Amici della Badi e, al Gruppo Archeologo Valgannese. Dal 2012, nella sezione preistorica del Museo Civico Archeologico di Villa Mirabello di Varese, sono esposti alcuni reperti provenienti dalle zone di maggiori concentrazione di industria litica di Ganna.