Droni, bici elettriche e fototrappole per la polizia: ecco i comuni finanziati in provincia

Il Comune più finanziato in provincia di Varese è Viggiù con 27mila euro, seguono le grandi città come Busto, Varese, Gallarate e Malnate con 20mila e altre sei realtà.

Sono 84 i Comuni, in forma singola o associata, destinatari del cofinanziamento di Regione Lombardia del bando per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali per l’anno 2019 per i corpi e servizi di Polizia locale.

Alle amministrazioni comunali interessate andranno 1.240.635 euro messi a disposizione dall’assessorato regionale alla Sicurezza.

Il materiale acquistato, nel complesso, sono 47 biciclette elettriche, 8 droni, 67 computer portatili, 159 cellulari, 124 tablet, 36 macchine fotografiche digitali, 360 radio portatili, 150 dash cam (telecamera da cruscotto), 440 body cam, 46 defibrillatori, 37 metal detector, 225 fototrappole (utili per le discariche abusive).

Nel dettaglio in provincia di Varese gli 11 Comuni ed enti associati destinatari di finanziamenti (in totale 180.200 euro) sono: Busto Arsizio 20.000€, Cardano al Campo 11.518€, Caronno Pertusella 6.942€, Castellanza 11.553€, Cislago 11.708€, Gallarate 20.000€, Malnate 19.868€, Olgiate Olona 19.684€, Sesto Calende 12.112€, Varese 19.343€ e Viggiù 27.462€.