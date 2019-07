Easyjet lancia il volo per la Giordania e rafforza la rete per il Nordafrica

EasyJet lancia un nuovo volo da Malpensa, verso Aqaba-Petra, in Giordania.

Operativo dal 27 ottobre e in vendita da oggi, il nuovo collegamento verrà operato con una frequenza bisettimanale (mercoledì e domenica) offrendo ai viaggiatori in partenza dalla base più importante della compagnia in Italia, e tra le più importanti dell’Europa continentale, una nuova opzione per le prossime vacanze invernali.

EasyJet scommette anche sul mare d’inverno e amplia l’offerta per i passeggeri in partenza da Milano Malpensa. Oltre alla Giordania dal Terminal 2 sará possibile raggiungere comodamente il Mar Rosso con la conferma della frequenza bisettimanale su Hurghada e l’introduzione di un collegamento settimanale con Marsa Alam (operativo dal 1 novembre).

Infine, il 29 ottobre decollerá il primo volo per Agadir, sulla costa meridionale del Marocco, meta particolarmente ambita dagli amanti del surf.

EasyJet ha scelto Malpensa come base nel 2006, al momento la prima della compagnia nell’Europa continentale (e tuttora seconda dopo Berlino Tegel). easyJet è la prima compagnia dello scalo con 21 aerei basati, con un massimo di 164 operazioni giornaliere e 7,8 milioni di passeggeri trasportati nel 2018. Negli anni la compagnia ha diversificato in modo consistente il ventaglio di destinazioni messe a disposizione di chi sceglie di volare da Malpensa, intercettando l’importante traffico business del Nord-Ovest e offrendo a chi viaggia per piacere un numero sempre maggiore di destinazioni, vicine e lontane, esotiche e urbane.