Eolo – Campo dei Fiori Trail, appuntamento per il 21 settembre. Un’edizione eco-sostenibile

Appuntamento per il 21 settembre con la Eolo – Campo dei Fiori Trail l’evento podistico per eccellenza del 2019 nella provincia di Varese che mette in palio i titoli Italiani di specialità Trail Running corto e lungo.

Sul tracciato che attraversa oltre 21 comuni sono attesi più di 1500 atleti provenienti da tutta Europa, per un evento si colloca tra i principali motori di promozione del territorio e del turismo locale.

Cinque le gare agonistiche di specialità Trail Running e un Mini Trail per ragazzi e due attività ludico motorie non competitive. La corsa più tosta, la KRATOS 90K, partirà da Gavirate e arriverà fino al Monte Nudo in Valcuvia, attraverso un percorso ad anello di 90 km e 6000 m di dislivello positivo. La gara assegnerà il titolo di Campione Italiano di specialità Trail Running C.S.A.In. distanza lunga.

La seconda gara competitiva di lunga distanza è la ELMEC 70K (percorso di 70 km e 4200 m di dislivello positivo), seguono la VIBRAM 45K di ‘media’ distanza (percorso di 45 km e 2200 m di dislivello positivo), la gara ‘corta’ detta GROUPAMA 25k (percorso di 25 km e 1200 m di dislivello positivo) che assegnerà il Titolo di Campione Italiano di specialità Trail Running C.S.A.In. distanza corta e in ultimo, la gara veloce, la Morselli 11K (percorso di 11 km e 400 m di dislivello positivo).

Sono inoltre previste altre due attività ludico motorie non competitive: la Morselli 11K (percorso di 11 km e 400 m di dislivello positivo) in versione non competitiva aperta agli adulti che vogliono avvicinarsi a questa disciplina sportiva e il MINI Trail per i ragazzi dai 6 ai 14 anni (iscrizione gratuita) realizzato con la partecipazione del Cai di Gavirate, della Scuola Primaria di Oltrona al Lago, della Scuola Media di Gavirate e delle istruttrici dell’Atletica Gavirate.

La 4^ edizione del Campo dei Fiori Trail sarà all’insegna dell’eco-sostenibilità. Ogni atleta porterà agganciata allo zaino la propria eco-tazza con cui bere durante la gara, elemento essenziale del kit obbligatorio. Per regolamento, dovrà scrivere il proprio numero di pettorale su ogni confezione alimentare, ciò ridurrà il più possibile l’abbandono dei rifiuti. Le tazze ad uso comune disposte sui tavoli dei vari ristori saranno in ceramica e l’acqua distribuita sarà quella potabile dei rubinetti pubblici. Questa scelta semplice da parte dell’organizzazione eviterà lo spreco di circa 7.000 bicchieri e 2.000 bottiglie in plastica. Anche le 4.000 fettucce segnavia per la prima volta saranno in stoffa, invece che plastica e verranno riciclate per le edizioni future.

La pulizia dei 120 chilometri di tracciato dovranno accogliere il passaggio dei 1500 atleti, è un’operazione monumentale affidata, fin dalla prima edizione, ai volontari della ASD 100% Anima Trail. Quest’anno Vibram ha scelto di sostenerli con il Green Team Vibram: un gruppo di dipendenti dell’azienda di Albizzate, che da giugno sta lavorando insieme a loro per la predisposizione di tutti i percorsi di gara. Il Team di Vibram sarà coinvolto anche per la gestione del ristoro di Brinzio, da cui passeranno gli Ultra Trailer della Vibram 45K e della Elmec 70K. Un impegno che dimostra l’interesse profondo che l’azienda ha nella manifestazione e nel territorio varesino.