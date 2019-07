Eremo di Santa Caterina, firmata la convenzione con i frati

È stata approvata il 12 luglio, la convenzione tra la Provincia di Varese e i frati della Comunità Francescana di Betania. Quest’ultimi infatti, hanno “preso casa” all’interno dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso a marzo e settimana scorsa è stata ufficialmente firmato l’accordo tre le parti, con la validità di un anno.

Nelle delibera infatti, viene stabilito che la Comunità Francescana di Betania si occuperà delle funzioni di culto, riceveranno un contributo economico di 25mila euro, per il valore sociale dell’opera svolta dall’ente ecclesiastico, per le esigenze di culto della popolazione, oltre al rimborso degli onori relativi all’allestimento della cucina presso l’Eremo quantificata in 8.878,40 euro.

L’annuncio dell’arrivo dei frati della Comunità Francescana di Betania era stata annunciata da tempo, allo scadere della convenzione con gli Oblati di San Benedetto.