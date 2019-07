Escavatori: l’importanza della manutenzione per la sicurezza del lavoratore

Premesso che manutenzione e sicurezza sono parole da seguire come stelle polari in qualsiasi ambiente lavorativo, è semplice notare come esistano alcuni settori in cui è ancora più importante prestare la massima attenzione possibile alla cura di macchinari utilizzati dai lavoratori quotidianamente. È il caso, ad esempio, degli escavatori, ovvero di macchine ad altissime prestazioni che vengono utilizzate per operazioni particolarmente complesse. Macchine che vengono sottoposte a sforzi costanti, che, spesso e volentieri, lavorano in condizioni ambientali ostili e che, gioco forza, si sottopongono inevitabilmente ad usura. Ecco perché, l’unico modo per garantire un corretto funzionamento di un escavatore e, soprattutto, l’unico modo per tutelare correttamente la salute e la sicurezza di coloro che lo utilizzano, consiste nell’occuparsi in maniera seria e costante della sua manutenzione.

CHE COSA È UN ESCAVATORE

Gli escavatori sono particolari macchine utilizzate per diverse operazioni che richiedano un movimento di terra: operazioni quali, ad esempio, la rimozione o lo spostamento di porzioni di terreno, che vengono compiute da un operatore incaricato di azionare il macchinario definito con il nome di “escavatorista”. Si utilizzano escavatori sia per operazioni in ambito minerario che per operazioni a cielo aperto; sia quando si renda necessario lo scavo di fondazioni sia qualora si debbano costruire trincee di grandi dimensioni, ad esempio per il passaggio di una linea ferroviaria o di una strada. Un aspetto particolarmente interessante dell’escavatore è la sua mobilità, che varia a seconda delle circostanze e delle esigenze. Il suo telaio infatti può essere sia gommato (ovvero munito di ruote con pneumatici) sia cingolato (ovvero munito di cingoli): nel primo caso l’escavatore avrà una buona velocità di spostamento a scapito di una capacità di carico limitata, nel secondo sarà invece il cosiddetto “sforzo” a risultare preponderante sulla velocità di movimento.

DOVE SOSTITUIRE LE COMPONENTI FONDAMENTALI

Tra le componenti più importanti e su cui la manutenzione non dovrebbe mai mancare, è impossibile non citare per lo meno la cosiddetta trincia per escavatore: una componente semplicemente fondamentale che viene utilizzate soprattutto in caso di pulizia di fossati e scarpate. Premesso che alla base della manutenzione ci deve essere una corretta scelta della trincia, in base alle caratteristiche strutturali dell’escavatore in questione (si pensi ad esempio a pressioni e portate del suo impianto idraulico), talvolta si rende necessario sostituire il pezzo e nasce immediatamente una domanda relativa a dove acquistare componenti così delicate. Ebbene, al giorno d’oggi internet offre soluzioni particolarmente vantaggiose, soprattutto nel caso di rivenditori online autorizzati quali ad esempio Giffi Market, dove è possibile accedere a componenti di qualità certificata ad un prezzo più che competitivo.

PROPOSTE IMPERDIBILI

Ad esempio, su giffimarket.com è possibile trovare attacchi rapidi per escavatore su misura semplicemente fornendo marca e modello del proprio macchinario. Stiamo parlando di un’altra componente importantissima, che si interpone tra l’escavatore e la benna e che permette sia l’aggancio che la sostituzione veloce delle attrezzature, consentendo un risparmio di tempo considerevole e, di conseguenza, aumentando l’efficienza sul posto di lavoro. Ebbene, Giffi Market produce attacchi di tipo universale, in modo da consentire l’utilizzo della benna che già si possiede, senza quindi dovere appurare alcun tipo di modifica strutturale: infatti, l’aggancio della pala avviene meccanicamente, per mezzo di un sistema a molle. Detto ciò gli agganci rapidi possono essere sia di tipo meccanico che di tipo idraulico ed infine ogni singola componente può venire personalizzata su misura, in base alle proprie particolari esigenze.