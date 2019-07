Escursione culturale: i treni al di qua e al di là del confine a Ponte Tresa

E’ riproposta per sabato mattino 3 agosto dal CAI Luino la semplice escursione culturale a Ponte Tresa accompagnati dal Prof Enrico Fuselli ricercatore storico – Un viaggio nel tempo che fu, parlando delle ferrovie e tramvie che collegavano Ponte Tresa a Lugano, Luino, Varese e, grazie al

lago, con Porlezza e Menaggio.

Negli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento Ponte Tresa fu inserita in una fitta rete di strade ferrate che la univano con altri centri turistici di chiara fama; non venne, purtroppo, costruita un’altra linea che avrebbe collegato Ponte Tresa con Porto Ceresio, da cui era possibile raggiungere, via ferrovia, Varese.

Questo fervore di iniziative ferroviarie si inserì in un contesto economico-sociale caratterizzato dalla crescita del turismo, che in anni successivi vide il fenomeno della seconda casa, concependo le rive del Ceresio come luogo di riposo, reso gradevole dalla “aria bonna” e dalla genuinità dei prodotti della zona.

Un mondo che oggi non esiste più, essendo rimasta solamente la linea Ponte Tresa-Lugano, la cui costruzione era stata ipotizzata una quindicina d’anni prima della sua realizzazione.

Partecipazione libera senza obbligo di partecipazione – Tempo escursione h2.30 – Difficoltà e dislivello nessuno – Percorso cittadino

Programma

Ore 8.50 ritrovo presso posteggio ingresso piscina comunale di Luino in via Lugano

Ore 9.00 Partenza con mezzi propri per Ponte Tresa

Documento valido per l’espatrio

Abbigliamento e calzature adeguate

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail escursioni@cailuino.it

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it

Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it