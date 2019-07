Esenzioni del ticket: autocertificazioni anche in farmacia

Il servizio di autocertificazioni per le esenzioni E02, E12 e E13 sarà attivo nelle farmacie della Regione Lombardia dal prossimo lunedì 22 luglio 2019. Per le esenzioni denominate E30 e E40 era già previsto il rinnovo in tutte le farmacie del territorio. Il rinnovo delle succitate esenzioni deve essere effettuato entro e non oltre il 30 settembre 2019.

A differenza delle esenzioni E30 (reddito e patologia) e E40 (reddito e malattia rara), le esenzioni E02 (disoccupazione), E12 (disoccupazione) e E13 (mobilità, cassa integrazione o contratto solidarietà) possono essere estese in sede di autocertificazione anche ad eventuali familiari a carico del cittadino diretto interessato. La registrazione delle autocertificazioni in farmacia consentirà di identificare, attraverso il codice fiscale, eventuali familiari assistiti lombardi a carico del diretto interessato e di riportali automaticamente sul modulo di autocertificazione.

Come già per le esenzioni E30 e E40, l’autocertificazione in farmacia delle esenzioni E02, E12 e E13 sarà immediatamente fruibile sia per il cittadino diretto interessato che per eventuali familiari a suo carico.

Dal 2019 le esenzioni E02, E12, E13, E30, E40 hanno una durata massima annuale, non automaticamente rinnovabile, con scadenza al 31 marzo di ogni anno, salva precedente variazione dello stato di diritto (ad esempio: perdita dello status di disoccupato).

I cittadini aventi diritto possono effettuare il rinnovo dell’esenzione anche recandosi presso gli sportelli Scelta e Revoca della ASST di riferimento, oppure possono procedere al rinnovo online, autenticandosi al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e dei Servizi welfare online.