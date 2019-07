Festa del patrono, due giorni di chiusura per gli uffici comunali di Gallarate

Giovedì 25 luglio, in occasione di San Cristoforo, patrono di Gallarate, gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico.

La chiusura sarà estesa anche a venerdì 26 luglio. Resteranno comunque attivi i servizi di Stato civile e Polizia mortuaria, così come il servizio di emergenze e di pattugliamento del territorio da parte della Polizia locale (sospese invece le attività di sportello al comando di via Ferraris).

Per sopperire alle giornate di chiusura a causa del ponte, i Servizi demografici apriranno straordinariamente al pubblico mercoledì mattina (24 luglio) fino alle 13. Da lunedì 29 luglio verrà ripristinato il normale orario.

«In accordo con dirigenti e personale – spiega l’assessore ai Servizi demografici Andrea Zibetti – abbiamo deciso di aprire gli uffici anagrafici nel giorno di riposo settimanale, il mercoledì, per andare incontro alle esigenze dei gallaratesi, soprattutto in questo periodo estivo, quando in molti hanno la necessità di rinnovare i documenti prima della partenza per le vacanze. Da parte dell’amministrazione, come sempre, l’attenzione nei confronti del cittadino è prioritaria: in questi due anni e mezzo abbiamo infatti migliorato e ampliato i servizi degli sportelli aperti al pubblico e di questo dobbiamo ringraziare anche i dipendenti che si mettono a disposizione con grande professionalità».