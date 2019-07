Folgorato sul lavoro, grave operaio di un’azienda varesina

Un operaio di una azienda di Varese è ricoverato in condizioni molto gravi al San Raffaele di Milano in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto ieri – venerdì 5 luglio – nel centro commerciale Globo Moda di via Dante Alighieri, nella periferia sud di Abbiategrasso.

L’uomo, 40 anni, si trovava sul tetto della struttura per svolgere alcuni lavori di manutenzione relativi all’impianto di condizionamento, quando è rimasto folgorato per cause in via di accertamento. Soccorso poco dopo le 18,20, è stato poi trasportato con un elicottero all’ospedale milanese dove è attualmente in cura in gravi condizioni.

Sul posto, oltre ai soccorritori sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e i funzionari della ASL di Magenta ai quali è delegata ora l’indagine per stabilire quanto accaduto.