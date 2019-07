Forza Italia ufficializza i nuovi incarichi: Taldone vice commissario, Farioli a Busto e Gallarate

Sarà Giuseppe Taldone ad affiancare il senatore Giacomo Caliendo alla guida commissariale di Forza Italia in provincia di Varese, mentre l’ex sindaco di Busto Arsizio Gigi Farioli è già operativo nei direttivi cittadini di Gallarate e Busto Arsizio.

Sono le prime comunicazioni ufficiali del commissario scelto dal partito per tentare di ricostruire il direttivo forzista dopo il terremoto giudiziario che ha travolto i suoi vertici, a partire dal plenipotenziario Nino Caianiello.

Insieme all’ufficializzazione dei nuovi ruoli Caliendo anticipa l’organizzazione di un appuntamento pubblico alla fine di settembre: «sarà aperto a tutti i cittadini della provincia – spiega Caliendo -, anche ai non iscritti a Forza Italia, per avviare una stagione di “ascolto” sulle tematiche che più interessano la Provincia di Varese e per individuare le iniziative necessarie perché possano trovare concreta soluzione. Un’iniziativa che ritengo opportuna dopo aver ascoltato gli amministratori locali della Provincia, i giovani e i seniores del partito, nonché il Comitato Provinciale, oltre ad aver tenuto conto delle questioni relative a diverse realtà locali».