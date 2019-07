Fotografo svizzero cade nella tromba delle scale del castello di Sasso Corbaro

Il fatto è avvenuto venerdì 12 luglio poco prima delle 15.30 a Bellinzona mentre un 48enne cittadino svizzero domiciliato nel canton Lucerna stava effettuando delle fotografie nella zona antistante l’entrata del castello di Sasso Corbaro.

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, è caduto nella tromba delle scale del terrazzamento per circa 3 metri.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Bellinzona, i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona nonché della Rega che dopo aver prestato le prime cure all’uomo lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il 48enne ha riportato ferite serie.