Frida Kahlo celebrata da un noto brand di calzature americano

Un noto marchio di scarpe ha lanciato una linea specialissima, ispirata ai dipinti di Frida Kahlo; gli estimatori dell’arte sanno bene di chi stiamo parlando, e sicuramente saranno felici di poter acquistare un paio di scarpe, con stupende stampe che riproducono fedelmente i dipinti della famosa artista. La linea che verrà presto lanciata sul mercato si chiama Vault byVans, appunto creata dal brand Vans. Un’idea geniale del marchio che ha realizzato delle sneakers in edizione limitata.

Un brand famoso dal 1966

Vans è un brand fondato in California nel 1966 dai fratelli Paul e Jim Van Doren, l’azienda inizialmente si chiamava Van Doren Rubber Company; e divenne famosa grazie alla creazione di un nuovo tipo di scarpa da barca leggera e molto aderente al terreno, in pratica antiscivolo, ovvero la prima Vans della storia.

Una collezione di scarpe che parlano di arte

Una collezione totalmente ispirata ai quadri e a tutte le opere artistiche della celebre pittrice messicana; il noto marchio americano ha improvvisamente deciso di sfornare questa nuova collezione, che celebra il talento e la grande personalità di Frida Kahlo, scegliendo fra i tanti dipinti di questa donna straordinaria, tre opere, e nello specifico: autoritratto con collana di spine e colibrì; natura morta, e le due Frida.

Scarpe imperdibili

Ognuno di questi quadri racchiude tra colori e soggetti, le emozioni e i pensieri dell’artista. Le fashion addicted di questo brand famoso in tutto il mondo, saranno di certo felici di indossare scarpe così particolari, molto colorate, perfette per l’estate, che riproducono fedelmente i colori e le forme che sembrano direttamente uscite dalle tele di Frida.

Le emozioni della pittrice restano immortali nei suoi dipinti

Frida Kahlo era un artista eccentrica, dal talento straordinario, assolutamente unico, da tutti i suoi autoritratti e nelle sue fotografie in bianco e nero traspare la personalità istrionica di questa pittrice, che è diventata il simbolo della trasgressione e della libertà espressiva, l’artista messicana amava i colori, amava gli animali, una vita straordinaria dedicata all’arte e vissuta con grande emozione.

Gli stivali con le frange

Un’emozione che riusciva a trasmettere attraverso i suoi dipinti, il nome di Frida Kahlo è legato a una storia affascinante, rimasta segreta per molto tempo, poiché dopo la sua scomparsa nel 1954, il marito per oltre 15 anni conservò gelosamente e segretamente tutto il guardaroba e gli oggetti personali della moglie, un patrimonio che venne in seguito svelato da un noto artista giapponese.

La nuova linea presto anche online

Tutto quello che riguarda Frida Kahlo è intriso di originalità, dagli abiti, agli orecchini agli occhiali da sole che amava portare sempre, agli stivali con le frange che Frida adorava, e alle scarpe fatte apposta per lei.