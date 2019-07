Già spaccati i nuovi monitor della stazione di Varese

Non sono nemmeno stati configurati i monitor che sono stati spaccati in queste ore nella stazione FS di Varese, teatro in questi mesi di un importante restyling.

Come la foto di un lettore testimonia, i vetri dei monitor destinati a segnalare arrivi e partenze su ogni binario, nel sottopasso che porta ai binari appunto, sono già stati vandalizzati.

Un gesto senza rispetto, non solo per le istituzioni ma anche per i tanti pendolari che hanno diritto a vedere in condizioni dignitosi la loro nuova stazione, ancora in costruzione.