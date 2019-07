Gli adesivi personalizzati alla conquista del mercato

Sono strumenti che si stanno diffondendo tantissimo sul mercato dei prodotti da stampa date le loro enormi potenzialità in termini di marketing e riscontro di immagine. Il tutto con una spesa minima da parte di chi investe visto che non presentano costi proibitivi per la loro realizzazione.

Gli adesivi personalizzati sono uno dei tanti strumenti che le moderne tipografie e aziende grafiche operanti anche online mettono a disposizione dell’utente finale per valorizzare un brand senza dover necessariamente investire un budget di partenza elevato. Vediamo nel dettaglio perché una campagna pubblicitaria dovrebbe far ricorso a questi strumenti e come fare per realizzarli.

Perché utilizzare adesivi personalizzati nel marketing?

Quella che si ottiene tramite adesivi personalizzati è una comunicazione che può diventare virale: se lo sticker in questione tende a comparire in diversi contesti può portare un enorme riscontro al brand. Si pensi agli adesivi che vengono attaccati sulle macchine, sui furgoni ed a chi, ricorrendo a tecniche che per certi versi possono essere inquadrate nella guerrilla marketing, attacca gli sticker in punti strategici delle nostre città dove saranno visionati da migliaia di passanti.

Ma questo utilizzo non è il solo, perché l’adesivo personalizzato ha un enorme riscontro anche se usato come gadget da regalare ai clienti. Perché le declinazioni di questo strumento di marketing possono essere molteplici ed i vantaggi si registrano in ogni caso. L’importante è dar vita a prodotti di qualità, in grado realmente di catturare l’attenzione di chi osserva. Come fare per creare adesivi personalizzati?

Come creare adesivi personalizzati

Oggi la scelta è molto più articolata rispetto ad un tempo: è possibile rivolgersi anche alla rete per configurare e creare in modo del tutto autonomo i propri adesivi personalizzati. Uno sticker deve essere accattivante, deve contenere un messaggio convincente, deve essere studiato dal punto di vista grafico per catturare l’attenzione.

Si parla d’altra parte di fare branding, quindi di dover promuovere un marchio o un logo per spingere un prodotto / servizio. Scritte, immagini, simboli: qualsiasi elemento può essere contenuto entro un adesivo personalizzato che deve essere studiato ad hoc anche con riferimento a forme e colori.

Il tutto, come detto, è poi ottenibile con una spesa relativamente bassa, certamente molto più conveniente rispetto ad altri strumenti di marketing che prevedono costi ben più elevati. E proprio in termini di risparmio è dalla rete che arrivano le maggiori opportunità, con tanti siti e portali che offrono all’utente la possibilità di configurare in autonomia il proprio adesivo personalizzato per mandarlo poi in stampa.