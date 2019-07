Gli alpini al lavoro per la grande festa di Capolago

Sono in pieno svolgimento i preparativi per la festa degli alpini di Capolago: un’edizione importante visto che l’associazione ha recentemente compiuto 60 anni.

In occasione dell’anniversario gli alpini hanno aderito al progetto “Adotta una stanza” insieme a “Il Ponte del Sorriso”, e hanno donato l’arredamento di una stanza all’Ospedale Del Ponte.

La festa prenderà il via venerdì 19 luglio e non si fermerà per dieci giorni, fino a domenica 28 luglio. A dare una mano anche la banda “Giuseppe Verdi” di Capolago, che gli alpini sostengono da molto tempo.

I lavori sono iniziati da qualche giorno e continuano con passione e collaborazione, per offrire a Capolago la festa che da molti anni è diventata un importante momento di convivialità.