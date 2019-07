Tra gli appassionati del calcio a 5 spuntano le azzurre “mundial”

Un torneo di calcio a 5 piacevole e vivace, come tanti se ne organizzano in questo periodo, utile ai giocatori per tenersi in forma in assenza dei campionati e ai piccoli paesi per vivacizzarsi nelle serate estive.

Siamo a Brinzio, nel cuore del Varesotto a due passi dalla città, ma la sorpresa è in agguato: alla serata dedicata alle finali – ieri, venerdì 5 luglio – tra il pubblico spuntano anche due ragazze che nei giorni scorsi hanno fatto palpitare i cuori dei tifosi italiani.

A godersi le partite, organizzate dalla società “CSI Brinzio – Il Borgo” sono infatti arrivate due colonne della Nazionale femminile della c.t. Milena Bertolini, arrivata sino ai quarti di finale dei Mondiali di Francia. Si tratta dell’esterno Valentina Bergamaschi, classica enfant du pays visto che è cresciuta tra Mombello e Cittiglio, e della compagna di azzurro (e di rossonero) Valentina Giacinti, attaccante bergamasca andata anche a segno al mundial nella partita contro la Cina.

Per le due Valentine quindi una serata da tifose ma anche da vere e proprie celebrità, visto che sono state richieste per posare in numerose foto ricordo, in particolare con lo staff (vedi galleria fotografica) che si è adoperato per la buona riuscita del torneo. Vinto per la cronaca dalla formazione della “Colors Tattoo”.