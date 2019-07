Gornate Olona ospita la conferenza nazionale dei piccoli Comuni, l’orgoglio di Fedre

Gornate Olona si fa bella in vista dell’importante impegno del 5 -6 luglio: venerdì, infatti, in paese sono in arrivo ospiti da tutta la penisola per la “XIX Conferenza nazionale dei piccoli Comuni”. Un evento di rilievo, per il quale il comune del varesotto, con i suoi 2179 mila abitanti, è stato scelto come paese ospitante per l’edizione di quest’anno: un gran motivo di orgoglio per i gornatesi e per il neo eletto sindaco Paolino Fedre, che dovrà fare gli onori di casa ai sindaci di tutta Italia che interverranno.

«E’ un orgoglio mostrare il nostro paese, che è piccolo, ma può vantare anche un Patrimonio Unesco sul proprio territorio: il nostro Monastero di Torba catturerà lo sguardo di tutti quelli che lo vedranno – commenta il Primo cittadino – inoltre il convegno abbraccia tematiche che ci riguardano da vicino. Tutti i piccoli Comuni condividono problemi similari: lo spopolamento e la carenza di servizi, ad esempio. Ricordiamo che Gornate anni fa ha perso la scuola media: è avvenuto per diverse problematiche, ma in primis per il numero non sufficiente di iscritti: sarà interessante confrontarsi con altre realtà simili alla nostra su questi problemi».

In vista della conferenza nazionale, il paese si è anche rifatto il look: «All’inizio il pensare di dover gestire un evento tanto grande sul nostro territorio mi aveva fatto nascere qualche incertezza, visto che saranno presenti un gran numero di ospiti e personaggi di rilievo -confessa Fedre – grazie al supporto di Anci però, fondamentale nell’aiutarci a predisporre tutto, ci si è organizzati al meglio per accogliere adeguatamente i sindaci che verranno da tutta Italia. Adesso Gornate è pronta a riceverli: la facciata del municipio è stata risistemata, abbiamo predisposto una pulizia straordinaria del paese e adeguato al meglio la palestra di via Mastro Muratori, dove si terrà il convegno. Inoltre il Monastero ha accolto la nostra richiesta e permetterà agli ospiti di parcheggiare lì le loro auto: ci saranno poi delle navette che li condurranno da Torba a Gornate centro».

Tanta attesa, quindi, per un convegno importante per tutto il territorio nazionale: «Secondo quanto indicato dagli organizzatori, noi ‘piccoli Comuni’ rappresentiamo il 54% del territorio nazionale – puntualizza Fedre – come dice il motto di quest’anno della conferenza ‘Siamo piccoli…ma facciamo grande l’Italia’ ed è proprio vero».