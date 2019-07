Grande cinema sotto le stelle nel cortile di Villa Fara Forni

Continua anche quest’estate la collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Vedano Olona e Film Studio ’90 di Varese, con la conferma di Vedano Olona, per il quarto anno consecutivo, all’interno del prestigioso circuito “Esterno Notte”, la storica rassegna estiva di cinema all’aperto in provincia di Varese, che mette in tabellone film di successo delle ultime stagioni cinematografiche.

Sabato 3 agosto, alle 21.15 (con ingresso gratuito), nella suggestiva cornice del cortile di Villa Fara Forni, verrà proiettato “Parlami di te“, che racconta l’esperienza di un famoso manager che a causa di un ictus deve rimettere in discussione tutta la sua vita.

Un film per tutti che si alterna tra dramma e commedia e che conquisterà sicuramente gli spettatori, che oltre al divertimento troveranno anche un momento di riflessione a cui invita la trama ispirata da una storia vera.