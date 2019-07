Grande Nord si riorganizza: “Portiamo avanti le istanze svendute dalla Lega”

Nuove nomine nell’organizzazione di partito di Grande Nord. Nei giorni scorsi il segretario provinciale Dario Brunella ha definito i due nuovi responsabili di Circoscrizione: sono Fausto Pavoni di Azzio, per quanto concerne la Circoscrizione Varese Nord, e Gian Piero Spinolo di Gorla Maggiore, per quella Sud. È inoltre stato nominato Responsabile dell’Organizzazione Eventi Andi Doksani di Busto Arsizio.

«Queste nuove figure sono necessarie per far radicare e crescere il nostro movimento politico sul territorio – ha spiegato Brunella, che ha voluto anche tirare una pesante provocazione alla Lega e al M5s -. In questa fase politica, dove un partito ha svenduto le istanze del nord per trasformarsi in una forza nazionalista di destra e l’altro che fa quotidianamente gara a chi le spara più grosse, è fondamentale la nostra presenza sul territorio. Per questo, dopo la pausa estiva, verranno organizzati eventi per coinvolgere ed informare i cittadini. È sotto gli occhi di tutti oramai la letargia di questo esecutivo su temi che noi riteniamo fondamentali per l’economia dei nostri territori. Ed in primis l’autonomia regionale, chiesta con un referendum nel 2017 ed ora al centro di una polemica politica che non porterà a nulla. E per il movimento che rappresento, rimasto oramai l’unico in difesa del Nord, questo tema è certamente di vitale importanza».