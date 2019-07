Grave incidente stradale, sbanda e si ribalta

La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 16 a Intragna è avvenuto un incidente stradale.

Un 72enne svizzero, domiciliato nella regione, stava circolando su via Cantonale in direzione di Locarno quando, per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, nell’affrontare una curva piegante a destra ha perso il controllo del mezzo, urtando dapprima un muretto posto sulla destra, collidendo nuovamente poco più avanti.

A causa del secondo urto si è ribaltato terminando la sua corsa capovolto sul tetto. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e delle Polizie comunali di Ascona e di Locarno in supporto, sono intervenuti i pompieri di Locarno che hanno liberato il conducente dalle lamiere e i soccorritori del Salva e della Rega che hanno trasportato l’uomo all’ospedale.

Stando a una prima valutazione medica il 72enne ha riportato gravi ferite, tali da metterne in pericolo la vita. Per consentire i rilievi e le operazioni di rispristino la strada è stata chiusa e non sarà riaperta prima di un’ora.